俳優一ノ瀬竜（28）が24日、都内で公開中の主演映画「インコンプリート・チェアーズ」の公開記念舞台あいさつに出席した。共演の大島涼花（27）、藤井アキト（38）、宇賀那健一監督（41）と共に登壇した。一ノ瀬が演じる九条新介は才気あふれる椅子職人。だが、連絡してきた人々を工房に招き入れて、容赦なく殺害。殺した人間から椅子の素材を集めていた。一ノ瀬は「僕が演じる九条は椅子職人。人間をバラバラにして椅子を作ろうと