ノルディックスキーW杯ジャンプ札幌大会女子個人第21戦 （２０２６年１月２４日 北海道・大倉山ジャンプ競技場ヒルサイズ＝HS１３７メートル ）日本人選手9人が本戦に挑み、ミラノ・コルティナ五輪代表の丸山希(北野建設）選手が、日本人トップの4位に入りました。そして、優勝はW杯男子個人総合首位のドメン・プレブツ選手を兄に持つ、ニカ・プレブツ（スロベニア）選手が1回目129.0メートル、2回目128.0メ&#