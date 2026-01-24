元日向坂４６・齊藤京子が、出演番組のオフショットを披露した。齊藤は２４日、インスタグラムで「アナザースカイ本日２３時から放送です！」と告知し、ロケを行った韓国でグルメや夜景を楽しむ様子を多数公開。「これまで話したことのなかったことや人生観、お仕事のこと、これからのことなどたくさんゆったり旅をしながら語らせていただきました」と振り返り、「韓国に来ると、毎回、前回来た時には想像もしていなかった