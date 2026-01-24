森口博子による＜40周年アニバーサリーツアー 第一章 “Your Flower”(バンド編)＞のツアーファイナルが1月24日(土)に東京国際フォーラム ホールCにて行なわれ、そのアンコールにて続編とされる「第二章」と「第三章」の開催が発表された。第二章は作・編曲家で音楽プロデューサーの武部聡志が演奏するピアノと森口博子のヴォーカルだけで全国をめぐるツアー。タイトルは「二人だけの語らい(歌とピアノ編)」。武部聡志は1997年の森