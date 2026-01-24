◇りそなＢ２リーグ第１７節熊本９１―７８静岡（２４日・静岡市中央体育館）Ｂ２ベルテックス静岡に特別指定選手で加入したばかりのＰＧ今野海輝（２２）＝神奈川大４年＝が２４日、Ｂリーグデビューを果たした。５分４２秒プレーし、２得点１アシストをマーク。「デビュー戦なので先輩たちには、思い切ってやってこい、と言われた。自分の持ち味はハードなディフェンスなので、そこは出そうと思っていた」と、振り返った。