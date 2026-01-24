w.o.d.による自主企画イベント＜w.o.d. presents “TOUCH THE PINK MOON”＞のゲストアクトおよびDJが発表となった。＜TOUCH THE PINK MOON＞はミュージシャンでもあり人一倍の音楽リスナーでもあるw.o.d.メンバーが敬愛するゲスト出演者を招き開催する音楽＆カルチャーイベントだ。毎年4月に開催され、今回で5回目の開催となる。初日の名古屋公演のゲストアクトはOKAMOTO’S＆171、DJにはオカモトレイジ(OKAMOTO’S)＆TAISHI IWAM