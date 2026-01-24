指原莉乃（32）がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）が24日、Kアリーナ横浜で開催されたローソンの創業50周年を記念した「LAWSON 50th Anniversary presents＝LOVE・≠ME・≒JOY Special LIVE」に出演し、6月20、21日の2日間、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で「＝LOVE STADIUM LIVE」を開催することをサプライズ発表した。グループ初のスタジアムライブとなり、最大規模となる。この日のイベントでは