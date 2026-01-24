みなさん、「ミズノ」というブランド名を聞いてナニを思い浮かべますか？やはり、野球やランニングなどのシューズやアパレル、スポーツ用具がメインになると思いますが…実は、野球場やスポーツ施設などの人工芝を開発してるんですよ。知っていました？そんなワケで、今回は老舗スポーツメーカーとしてもおなじみのミズノが開発する人工芝にフォーカスして、開発担当の方に話を聞いてみました。■意外と気にしたことのない人口芝っ