『狐面夫婦2』（岩飛猫/双葉社）第10回【全14回】【漫画】『狐面夫婦（1〜3巻）』を第1回から読む時は明治――。現世と隠世がまじりあう世界にたたずむ一軒の日本家屋。そこで女妖狐・狐栢と罪人の男・六捨の新婚夫婦が暮らしていた。一見、仲睦まじい夫婦に見えるが、夫は“罪人としての処刑から免れ、ある人間に復讐するため”、妻は“人間から生気をもらうため”という欲が隠れた“だまし愛”の夫婦だった。人と妖の暮らしは、