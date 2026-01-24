2月14日。世界中が恋するムードに包まれる特別な日。そんな日にふさわしいのは、とろけるように甘いジュエリーが最適♡ そこで今回は、加藤ナナとともに、おめかしの仕上げにうってつけな「スイートなジュエリー」をご紹介します。自分を甘やかすそんなバレンタインも、とびきり幸せなはず...！おめかしの仕上げには、スイートなジュエリーで彩りを添えてチョコレートにフルーツを飾るみたいに、胸が高鳴る気持ちのまま、宝石