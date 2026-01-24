任期満了に伴い3月に行われる静岡･東伊豆町の町長選挙に、現職の岩井茂樹氏が、24日、立候補を表明しました。東伊豆町長選への立候補はこれで2人目となり、選挙戦になる見込みです。静岡･東伊豆町の町長選挙に立候補を表明したのは、現職の岩井茂樹氏･57歳です。（東伊豆町長選に立候補表明 現職･岩井茂樹氏･57歳）「4年間さまざまなタネをまいてきた。4年間では少し時間が足りなかった。しっかりとまいたタネを育てて刈り取る」岩