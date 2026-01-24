SNSや動画が日常になった今、目もとは“近くでも遠くでも美しく”が新基準。そんな時代のニーズに応えるべく、エテュセから2026 SPRING COLLECTIONが登場します。今季は透明感と輝きをまとったソフトパステルな世界観と、存在感のあるロングまつ毛が主役。盛りすぎないのに印象的、無垢さとトレンド感を両立した春メイクを叶えるラインアップに注目です♡ 最大注目は束ロング新作マスカラ 今季エテュセで最大の注目