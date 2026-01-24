世界の優れたアニメーションをセレクトし、広く紹介する活動「三鷹の森ジブリ美術館ライブラリー」。高畑勲監督、宮崎駿（※崎＝たつさき）監督が“観ておくべき作品”として推薦してきた名作の数々を紹介してきた同シリーズが、活動開始から20周年を迎えた。これを記念した「20周年記念映画祭」が、東京・渋谷のBunkamuraル・シネマ 渋谷宮下で29日まで開催されている。【画像】そのほかの上映作品の代表カット今回上映されて