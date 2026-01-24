女優の橋本環奈（26）が24日放送のABEMA『STAR CHIP GOLF season2』に出演し、ゴルフ番組初参戦とは思えない豪快なドライバーショットを披露。その美しいスイングフォームとあふれ出るスター性に、共演者やプロゴルファーからも絶賛の声が相次いだ。【映像】貴重！橋本環奈のドライバーショット番組の幕開けとなる1番ホール（パー5）。三浦翔平、吉田沙保里ペアとの対抗戦に臨んだ橋本は、平成ノブシコブシ・吉村崇とタッグを