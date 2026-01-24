私はエイコ。大学生の頃から付き合っているケントとは、別れたりよりを戻したりで20年以上が経ちました。40代になって子どもが欲しくなった私は、不妊治療をきっかけに同棲していたケントと結婚することに……。私は親友のカオルにも祝ってもらいたいと思いました。しかし私はケントの元カノだったカオルに、ずっと付き合いを隠していたのです。私の結婚相手を知ったカオルは、「おめでとうは撤回させて」と言って電話を切ってしま