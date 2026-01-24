◆卓球全日本選手権女子準々決勝早田ひな4―0佐藤瞳（24日、東京体育館）4連覇の快挙にまた一歩近づいた。女子シングルスの準々決勝で早田（日本生命、北九州市出身）が、カット主戦型の実力者佐藤に4―0で快勝。試合後には力強いガッツポーズを繰り出して「すごく自分の強さを感じた試合」と自画自賛した。攻守両面で地力の高さを証明した。攻撃ではフォアの強打で佐藤（日本ペイントグループ）を後方に押し込むと、直