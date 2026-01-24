名古屋市内の焼肉店「極上松阪牛樹一」の公式インスタグラムが２３日に更新され、中日・井上一樹監督と元阪神監督・矢野燿大氏の２ショットを投稿した。井上監督がプロデュースした同店は「先日、矢野燿大さんがご来店されましたこの２ショット素敵すぎます」と記述。コメント欄には「すごいツーショット」、「貫禄ありすぎやろ（笑）」、「２人のタッグが見てみたい」などの声が寄せられた。ふたりは現役時代からの盟友