ＮＨＫＢＳ「にこにこぷんがやってきた！」で、スケートを履いた「うたのおにいさん」として、２年間レギュラーを務めた関沢圭司さんが昨年１２月、亡くなった。「３０年来の友人」という、元「うたのおねえさん」瀧本瞳が２４日、自身のＸで、「旅立って４９日」と追悼。「おかあさんといっしょ」の元「うたのおにいさん」速水けんたろうや、坂田おさむも２４日、自身のＸで訃報を伝え、悼んだ。２３年から２年以上闘病してい