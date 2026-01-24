「珠洲原発が建設されていたら（能登半島地震で）大変なことになっていたと思う」と語った七沢さん＝２４日、エコストアパパラギ２００３年に建設計画が凍結された石川県珠洲（すず）市の「珠洲原発」建設を巡る、住民と電力会社の攻防を記録したドキュメンタリー番組の上映イベントが２４日、藤沢市鵠沼石上の「エコストアパパラギ」で開かれた。制作者で元ＮＨＫディレクターの七沢潔さん（６８）が講演し、国策として原発が再