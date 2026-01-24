ダンス＆ボーカルグループ「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」の山下健二郎（４０）が２４日、横浜アリーナで行われた「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ山下健二郎のＺＥＲＯＢＡＳＥｐｒｅｓｅｎｔｓ山フェス〜ＲｏａｄｔｏｔｈｅＦｕｔｕｒｅ〜」を開催した。山フェスは、山下がパーソナリティを務めるニッポン放送のラジオの番組イベントで、今回が７回目。山下はオープニングトークで「この山