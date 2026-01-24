レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）がＷＢＣに向けての決意を語った。アンジャッシュ渡部のユーチューブ「渡部のサシ飲み」に出演し「井端監督とはコミュニケーションを密に取っています。もちろんプレーしたい気持ちはあります。呼ばれた時は最高の状態でプレーしないといけないし、覚悟と責任を持ってやらなきゃいけない」と出場に意欲を見せた。右肩の不安はあるとはいえ、ＤＨに大谷翔平がいるため守備も視野に入れ