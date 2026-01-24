人気コスプレイヤーの伊織もえが２４日に自身のＳＮＳを更新し、誕生日を迎えたことをファンに報告した。伊織はインスタグラムに「１月２４日、私の誕生日になりました！」と報告。「いつも応援してくれて本当にありがとう！配言を見てくれたり、会いに来てくれたり、ＳＮＳで声をかけてくれたり、たくさん応援をもらって、どんな時も自分が伊織もえを続けてきてよかったなって思っています今年も自分らしく好きなものを大切