ブラジルのスポーツ紙「ランセ！」電子版など複数のメディアが２３日、ＦＷライアン（１９、バスコダガマ）のボーンマス（イングランド・プレミアリーグ）への移籍が決まったと報じた。移籍金は推定３５００万ユーロ（約６４億円）。ライアンはパワー、テクニック、決定力を併せ持つドリブラーでありストライカー。今年のブラジルリーグで３４試合に出場して１４得点１アシストを記録し、新人王に選ばれた。バイエルン、ドル