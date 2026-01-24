とっておきのビターなチョコレートレシピ ビターチョコ好きな方に食べてもらいたい「ガナッシュサンドクッキー」です。 1. クッキー生地にはココアパウダーを 2. ラップに包んでしっかり冷やしてからカットします 3. 焼き上がったクッキーにガナッシュをサンド つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「初めてでも上手に作れた」「子どもと一緒に作れました」「クッキーがほろほろでおいしい」と喜びの声