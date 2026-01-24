「おいしくて箸が止まらない」と喜ぶ夫に、妻は料理の腕を褒められたようで嬉しかったのですが…。ふたり分作ったはずなのに、気づけば夫がほとんど食べ尽くしている毎日。義母は「満足に食べられないなんてかわいそう」と夫を擁護するばかりです。これって、本当に妻への愛情なのでしょうか？それとも…？＞＞ 【まんが】食い尽くし夫とサヨナラ(ウーマンエキサイト編集部)