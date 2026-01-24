ノルディックスキー・ワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ女子札幌大会（２４日・札幌大倉山＝ＨＳ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）――個人第２１戦が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の丸山希（北野建設）が１３０メートル、１２６メートル５０を飛び、合計２５６・７点で日本勢最高の４位だった。他の代表組は、高梨沙羅（クラレ）が２３２・１点で１１位、勢藤優花（オカモトグループ）が１２位、伊藤有希（土屋ホーム）