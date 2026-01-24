株式会社ＶＡＺと株式会社ＴＷＩＮＰＬＡＮＥＴによるアイドルプロジェクトから１１人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（あるぷす）が、始動することが２４日、発表された。２月１８日にデビュー曲「青春のエフェクト」をリリースする。この日、ＹｏｕＴｕｂｅとＴｉｋＴｏｋでライブ配信を行い、メンバー１１人のお披露目とグループ名の解禁がされた。メンバーは、沖玲萌（２２）、木野稟子（２０）、桜井心々