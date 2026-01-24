金（ゴールド）価格の高騰を受けて、金に投資する投資信託（以下、投信）に人気が集まっている。2025年に買われた投信トップ10を見ると、金価格に連動するタイプが2本もランクインしていた。金投信は新規設定も増えており、どれを選ぶか悩んでしまう人も多いだろう。そこで、今回は人気の金投信3本の特徴を解説！商品性をきちんと知った上で、自分に合った1本に投資しよう！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモンド・ザイ」202