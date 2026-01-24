FC東京は24日、MF安斎颯馬がFCペナフィエル（ポルトガル2部）へ期限付き移籍することを発表した。契約期間は2026年6月30日までと明かされている。クラブは今月4日、安斎が海外クラブへの移籍を前提した準備を進めていることを発表。明治安田J1構想リーグに向けて、1月5日から始動するチームには合流しないことが伝えられていた。そして、安斎は現在ポルトガル2部の18位に位置するFCペナフィエルへ今シーズン終了までの期限付き