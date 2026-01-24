米国ミネソタ州で1月23日、民衆が移民税関捜査局（ICE）の不法移民に対する暴力行為にデモや集会で抗議しました。複数人が逮捕されました。今回の抗議活動は現地の労働組合やコミュニティーが共同で呼びかけたものです。参加者たちはICEの関係者が直ちにミネソタ州から離れること、7日に地元の女性ルネー・グッドさんを射殺したICE職員の法的責任を追及することなどを要求しました。氷点下20度の寒さの中、約1万5000人がミネソタ州