女子プロレス「スターダム」の舞華が率いる「イーネクサスヴィー（ＥＸＶ）」に不穏な空気が流れている。２月７日のエディオンアリーナ大阪第１競技場大会で鈴季すず率いる「ＭｉＶｉｄａＬｏｃａ（ミ・ヴィダ・ロカ＝ＭＶＬ）」とのユニット対抗戦が決定。前哨戦で舞華はタッグパートナーの後輩・ＨＡＮＡＫＯと誤爆が続き不協和音を奏でている。２４日のベルサール高田馬場大会で舞華がＨＡＮＡＫＯ、月山和香と組み、