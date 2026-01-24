これは筆者の知人Aさんのお話です。Aさんの義母は長男ばかりを溺愛しています。何でも買い与えたり、長男の喜ぶことをしてくれるので、感謝はしています。しかし、長女にはとても淡白な態度です。その温度差を感じた長女が悲しそうな顔をするたびに、Aさんは切なくなるのでした。あなたは、こんな子どもへの接し方の差をどう考えますか？ 些細なおねだりにも温度差がある義母。なぜ？