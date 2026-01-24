ＦＣ東京は２４日、ＭＦ安斎颯馬（２３）がポルトガル２部のＦＣペナフィエルに期限付き移籍することが決定したと発表した。期間は２６年６月３０日まで。安斎はＦＣ東京の下部組織から青森山田高―早大を経て、２４年にプロ契約。昨季は３０試合に出場して２得点。特別指定選手時代を含め、リーグ通算６３試合に出場し、６得点をマークした。攻撃的ＭＦやサイドバックもこなせる選手で、器用さと正確な技術が持ち味。今年に入