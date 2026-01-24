24日午後8時52分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、岩手県の一関市、宮城県の南三陸町、仙台宮城野区、石巻市、それに松島町です。【各地の震度詳細】■震度1□岩手県一関市□