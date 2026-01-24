タレントのベッキー（41）が、24日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、活動自粛中の日々について語った。一時期は13本のレギュラー番組を抱えたり、多数のテレビCMに出演したが、16年に不倫問題を報じられ、活動を一時自粛。約4カ月後にテレビ復帰した。超多忙な日々から、何もない日常へ。パーソナリティーの「麒麟」川島明からは「その時ってどう過ごしてたんかなって」と問われた。