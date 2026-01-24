ＲＩＺＩＮなどに出場し、美人選手として注目を集めるケイト・ロータス（２７）が２４日、ＲＩＺＩＮの横島加奈広報のＸで投稿された動画に登場。「ケバブのダンス」を踊る姿が反響を呼んだ。横島広報とサングラスに白のタイトなトップスを着たケイト、相本宗輝が楽しそうに不思議な横のりのダンスをする１５秒の動画。コメント欄などでは「これは中毒性ありますね」、「ケイト、服の上からでも背中が筋骨隆々なんが分かるの凄