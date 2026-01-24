マイケル・キャリック暫定監督体制となったマンチェスター・ユナイテッドは、第22節のマンチェスター・ダービーでマンチェスター・シティを破り、最高のスタートを切った。この試合では当然ながら新たなシステムと選手たちが試されることになり、システムは［4-2-3-1］に。最前線に置かれたブライアン・エンベウモはカウンターから得点を記録し、トップ下ではブルーノ・フェルナンデスが躍動。そしてセンターバックにはハリー・マ