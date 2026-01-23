『王者の盤狂わせ～ネット将棋の帝王、黄龍の王者と対峙する～』（マイクロマガジン社）が2026年3月21日（土）に、『王者の盤狂わせ 2～ネット将棋の帝王、死神の鎌を翻す～』（マイクロマガジン社）が2026年4月20日（月）にGCN文庫より発売される。 【画像】著者やイラスト担当など、制作陣のコメント WEB小説投稿サイトで話題を博した大人気将棋ライトノベル『ネット将棋トップランカーのド