◆大相撲▽初場所１４日目（２４日、両国国技館）西前頭１６枚目・欧勝海（鳴戸）が４敗を守り、初優勝への可能性を残した。東前頭６枚目・平戸海（境川）との４敗同士の一番。立ち合いで右差し左上手を許し、押し込まれた。それでも左上手を引くと、土俵際で残して逆襲。相手の腰を浮かせるように、前進して一気に浴びせ倒した。粘り腰については「たまたま。よくわからなかった」と振り返った。入幕２場所目で１０勝目を挙