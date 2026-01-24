◆大相撲▽初場所１４日目（２４日、両国国技館）関脇・霧島（音羽山）は優勝が遠のく、痛い４敗目を喫した。１差でトップの大関・安青錦（安治川）を追い、３敗で並んでいた西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）に浴びせ倒しで敗れた。「立ち合いでしっかり当たれなかった。中途半端になってしまった。相撲がヘタクソ」と唇をかんだ。土俵下に転落した際にでん部付近を打ちつけて、しばらく立ち上がれなかったが「大丈夫」と