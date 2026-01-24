◆大相撲初場所１４日目（２４日・両国国技館）十両・尊富士（伊勢ケ浜）が２場所連続で勝ち越した。立ち合いから左をのぞかせ、右上手で前に出て同・英乃海（木瀬）を寄り切った。「覚えていない。集中していたのかな」と振り返った。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）からは右の使い方を指摘された。動画で自らの動きを確認しながら修正した。弟弟子の幕下２枚目の寿乃富士が５勝目をあげ、十両昇進が確実に。「俺も頑