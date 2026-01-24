バレーボールの大同生命SVリーグは24日、東京・大田区総合体育館などで行われ、女子はNEC川崎がAstemoを3―1で下し、23勝目（2敗）を挙げた。SAGA久光はデンソーに3―1で勝ち、19勝6敗。男子はサントリーが東レ静岡を3―1で退け、22勝1敗。大阪Bは名古屋に3―1で勝ち、19勝4敗とした。