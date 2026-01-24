衆院解散を受け、与野党幹部は２４日、衆院選（２７日公示―２月８日投開票）に向けた論戦を開始した。衆院選は、自民党と新党「中道改革連合」の二大勢力の争いを軸に、中小政党が絡む構図となる。与野党は公約の浸透に注力しており、各党党首らはインターネット番組の討論会に出席し、政策論争を展開した。衆院解散後、各党党首らによる討論会の開催は初めて。高市首相（自民党総裁）は討論会で、公約に掲げる食料品の消費税