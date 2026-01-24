◆大相撲▽初場所１４日目（２４日、両国国技館）大関・安青錦（安治川）は“天敵”に４度目の挑戦でも勝てなかった。過去３戦全敗だった横綱・大の里（二所ノ関）との結びの一番。横綱の右のど輪で上体を起こされて、一方的に押し倒された。勢いのまま土俵上で一回転。両手で膝に手をつき、うつむいた。支度部屋では「切り替えて明日頑張る」と話した後、珍しく取組内容に関する質問には目をつむったまま口を開かず。３敗に後