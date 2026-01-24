「ＳＶリーグ男子、サントリー３−１東レ静岡」（２４日、おおきにアリーナ舞洲）サントリーは第１セットを２３−２５で落としたが、第２セットは２５−１３、第３セットは２５−１４、第４セットは２５−２１で逆転し、怒濤（どとう）のリーグ２２連勝とした。主将の日本代表アウトサイドヒッター高橋藍（２４）は第３セットの初めからサーブを決め、自らのサービスエース３つを含む７連続ポイント先取に導いた。これまでの