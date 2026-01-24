NHK Eテレの『おかあさんといっしょ』8代目うたのおにいさんで、「だんご3兄弟」のヒットでも知られる歌手で声優の速水けんたろうが24日、自身のSNSを更新。NHK BS『にこにこぷんがやってきた！』で「うたのおにいさん」を務めていた関沢圭司さんが、昨年末に亡くなったことを報告した。55歳だった。【写真】生前の元気な姿とともに…速水けんたろう、関沢圭司さん死去を報告速水は「実は…悲しいお知らせです。大切な仲間、関