言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！もうすぐやってくる季節の節目、人との接し方、そして生活を便利にするアイテムまで、非常にバランスの良い言葉が集まりました。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ぶんでん□□しん□□□□めいしょヒント：2月に行われる行事や、人に優しくすることを思い浮かべてください答えを見る↓↓↓↓↓正解：せつ正