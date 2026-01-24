絵本シリーズ「パンどろぼう」より『パンどろぼう MOOK【特別付録】コンパクトで大容量なボディバッグ〈黒〉』（KADOKAWA）が2026年3月16日に発売される。 【写真】「ぱんどろぼう」ボディバッグを見る 普段使いとしても旅行でも活躍する、ふわモフなパンどろぼうのワンポイント付きボディバッグに新色が登場。ペットボトルもミニ折りたたみ傘も入るたっぷりサイズの本商品には、小腹がすいた時のおやつも収納可能であ