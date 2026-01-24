日本付近は25日にかけて強い冬型の気圧配置が続き、北陸地方の上空約5000メートルにはマイナス36℃以下の強い寒気が流れ込むでしょう。このため、新潟県では25日にかけて山沿いだけでなく、平地でも大雪となるでしょう。また、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、大雪警報の発表地域が更に広がる可能性があります。