冬の全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）は２４日、栃木県日光市でスピードスケート選手権大会の女子３０００メートルと男女１０００メートル、アイスホッケー選手権大会の２回戦、宇都宮市でフィギュアスケート選手権大会の女子予選Ｂ組と男子予選が行われた。長野県勢はスピードスケート女子３０００メートルで、東京都市大塩尻の三井こころ選手（２年）が１位、諏訪清陵の野明芽衣選手（３年